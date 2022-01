Calcio: Cagliari; negativizzati Cragno e Deiola (Di martedì 25 gennaio 2022) Cragno e Deiola sono di nuovo a disposizione di Mazzarri. I due giocatori del Cagliari sono guariti dal Covid, risultando negativi al tampone molecolare effettuato oggi. Cragno ora raggiungerà il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022)sono di nuovo a disposizione di Mazzarri. I due giocatori delsono guariti dal Covid, risultando negativi al tampone molecolare effettuato oggi.ora raggiungerà il ...

Advertising

Gazzetta_it : Non solo Dusan: Juve su Nandez. Ma c'è distanza col Cagliari sulla formula... - SardiniaPost : ? Cragno e Deiola negativi al Covid. Il portiere può raggiungere gli azzurri per lo stage a Coverciano, il centroca… - Delu90Inter : Poi per prendere Nandez non accettano manco il diritto di riscatto, ma vogliono il prestito secco dal Cagliari... - sportface2016 : #Cagliari, #Cragno e #Deiola guariti dal #COVID19 - Fantacalcio : Cagliari: Cragno e Deiola negativi al Coronavirus -