Biancaneve, Disney risponde alle critiche di Peter Dinklage: "Eviteremo gli stereotipi" (Di martedì 25 gennaio 2022) Un portavoce di Disney ha risposto alle critiche rivolte da Peter Dinklage alla nuova versione di Biancaneve e i sette nani. Un portavoce della Disney ha risposto alle critiche di Peter Dinklage rivolte al progetto di realizzare un nuovo film live-action dedicato a Biancaneve. L'attore aveva bocciato il remake della storia sostenendo che fosse una storia retrograda che mostrava in modo scorretto i nani. Peter Dinklage, durante il podcast condotto da Marc Maron, aveva dichiarato che era rimasto sorpreso dalle notizie, in cui notava molta ipocrisia, che Disney avesse assunto un'attrice latina per il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) Un portavoce diha rispostorivolte daalla nuova versione die i sette nani. Un portavoce dellaha rispostodirivolte al progetto di realizzare un nuovo film live-action dedicato a. L'attore aveva bocciato il remake della storia sostenendo che fosse una storia retrograda che mostrava in modo scorretto i nani., durante il podcast condotto da Marc Maron, aveva dichiarato che era rimasto sorpreso dnotizie, in cui notava molta ipocrisia, cheavesse assunto un'attrice latina per il ruolo di ...

