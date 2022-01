Berrettini, cuore e martello. Batte Monfils al 5°: in semifinale c'è Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) L'uomo nero esiste. È un gigante buono che ha un braccio potente e un cuore gigante. Si chiama Matteo Berrettini e oggi, in match incredibile, agguantato quando tutto sembrava perso, ha battuto Gael ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) L'uomo nero esiste. È un gigante buono che ha un braccio potente e ungigante. Si chiama Matteoe oggi, in match incredibile, agguantato quando tutto sembrava perso, ha battuto Gael ...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? MATTEO, CHE CUORE! ?? Primo italiano di sempre in semifinale agli #AusOpen ???? Berrettini supera 6-4 6-4 3-6 3-6… - EnricoTurcato : Sei un GRANDE Matteo. Un grande. Anche questa con il cuore, nonostante la gran rimonta di #Monfils. Sei forte e ti… - Eurosport_IT : 'In queste partite non importa come ti senti, quanto sei stanco, devi solo giocare col cuore' Eh sì Matteo, serve… - Ticinonline : Cuore e sudore: Berrettini regola Monfils e raggiunge Nadal #australianopen #matteoberrettini #tennis #atp… - EffecomeF : RT @federtennis: ?? Il PRIMO italiano???? nella storia del #tennis in SEMIFINALE agli #AusOpen!?? Matteo sei FORMIDABILE ?? Vittoria di cuore ??… -