Amici | LDA verso il doppio disco di platino | si registrano dati impressionanti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Avanza incontrastato il successo di LDA, indiscusso protagonista didi Maria De Filippi, che in queste ore registra un nuovo record complessivo di ascolti con un solo singolo e non solo. All’ordine del giorno il figlio di Gigi D’Alessio mette a segno anche un numero esorbitante di stream giornalieri con il fortunato singolo che gli è valso il primodi, tanto che è previsto che a breve lui possa bissare presto l’importante certificazione di. Che possa riuscirci prima del serale? Se così fosse il 18enne doppierebbe Sangiovanni, battendo due volte il record raggiunto da quest’ultimo alla passata edizione del talent di Maria De Filippi.21, l’assurda richiesta: cosa dovranno fare gli allievi per passare ...

Ieri è nato Francesco, il quinto figlio di Gigi D'Alessio e fratellino di, l'allievo nella scuola di "". Lui ha reagito così Un momento d'oro questo per Gigi D'Alessio , dal punto di vista sentimentale e professionale. Da un lato si gode il successo di 'The Voice ...Il terzogenito ha deciso di seguire le orme del padre ed è entrato con lo pseudonimonella scuola didi Maria De Filippi. Sui social Gigi ha pubblicato la foto del cartellino dove sono ...E' nato Francesco d'Alessio, il quinto figlio del cantante napoletano Gigi d'Alessio, il primo per la compagna Denise Esposito, l'annuncio.Il figlio del famoso cantante napoletano Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio in arte LDA sta partecipando come allievo ad Amici, i suoi singoli stanno piacendo molto e gli incassi sono da? L'articolo Gigi ...