Addio a Franco F.?Forte, drammaturgo nocerino (Di martedì 25 gennaio 2022) di Monica De Santis “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di?Franco G Forte, sensibile innovativo animatore della scena culturale di Nocera, dell’Agro ed anche oltre”. Un messaggio semplice per salutare un illustre concittadino, amato ed apprezzato non solo a casa sua, ma come ha detto, appunto il sindaco Manlio Torquato “anche oltre”. Così ci lascia anche Franco?G Forte, uomo di teatro, scrittore, drammaturgo, editore che ha caratterizzato per diversi decenni la scena culturale non solo locale. A diffondere la notizia della sua dipartita la presidentessa e docente della ProLoco cittadina, Pina Eposito che in un messaggio sui suoi profili social scrive… “Franco Forte non è più. Se ne va un uomo di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) di Monica De Santis “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di?, sensibile innovativo animatore della scena culturale di Nocera, dell’Agro ed anche oltre”. Un messaggio semplice per salutare un illustre concittadino, amato ed apprezzato non solo a casa sua, ma come ha detto, appunto il sindaco Manlio Torquato “anche oltre”. Così ci lascia anche?G, uomo di teatro, scrittore,, editore che ha caratterizzato per diversi decenni la scena culturale non solo locale. A diffondere la notizia della sua dipartita la presidentessa e docente della ProLoco cittadina, Pina Eposito che in un messaggio sui suoi profili social scrive… “non è più. Se ne va un uomo di ...

