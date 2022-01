A Saragozza prodotta la 11milionesima Opel Corsa dal 1982

(Di martedì 25 gennaio 2022)(SPAGNA) (ITALPRESS) –da quasi quattro decenni fa rima con. Lo stabilimento aragonese ha aperto i battenti nelper produrre questo modello, con il quale ha mantenuto un rapporto di lunga data: ha prodotto tutte e sei le generazioni ed è attualmente incaricato di produrre lacome esclusiva mondiale, compresa la sua versione 100% elettrica, la-e. Lo stabilimento disi veste per vivere una nuova pietra miliare nel suo lungo idillio con la bestseller di: l’11 milionesima unità dellaha lasciato le sue strutture. Una figura magica sia per la fabbrica che per i suoi operai che, negli ultimi ...

un binomio aureo quello fra Opel Corsa e lo stabilimento spagnolo di: è qui che, ormai da quattro decenni esatti, vienela compatta della casa tedesca. La fabbrica aragonese, infatti, ha aperto i battenti nel 1982 per produrre la Corsa, che nel ...Grazie a questo successo commerciale, lo stabilimento Stellantis disi è affermato come un centro di produzione chiave per Opel, poiché le sue linee di assemblaggio producono la leader ...Se dal 1982 le Opel Corsa sono prodotte a Saragozza, è da poche ora che lo stabilimento aragonese ha dato alla luce l'esemplare 11milionesimo della 'piccola' tedesca. (ANSA) ...Nello stabilimento spagnolo della casa automobilistica tedesca sono state assemblate 11 milioni di Corsa in quasi 40 anni ...