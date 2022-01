Verso la fumata nera per il Quirinale. Pd, M5S e Leu confermano scheda bianca al primo voto. Conte: “Non vogliamo un patto di legislatura ma un patto per i cittadini” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pd, Movimento cinque stelle e Leu confermano scheda bianca al primo voto (leggi l’articolo). È quanto è stato deciso nel corso del vertice sul Quirinale tra i leader delle tre forze politiche, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, e i capigruppo. “Il nostro primo obiettivo non è un patto di legislatura, per noi non esiste questa formula, non mi piace, i parlamentari del Movimento non vogliono durare fino alla fine della legislatura, noi vogliamo un patto per i cittadini” ha detto Conte prima di entrare alla Camera. “Noi abbiamo un governo autorevolissimo – ha aggiunto il leader M5S – e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pd, Movimento cinque stelle e Leual(leggi l’articolo). È quanto è stato deciso nel corso del vertice sultra i leader delle tre forze politiche, Giuseppe, Enrico Letta e Roberto Speranza, e i capigruppo. “Il nostroobiettivo non è undi, per noi non esiste questa formula, non mi piace, i parlamentari del Movimento non vogliono durare fino alla fine della, noiunper i” ha dettoprima di entrare alla Camera. “Noi abbiamo un governo autorevolissimo – ha aggiunto il leader M5S – e ...

