Torregrossa al Pisa: ecco l'ufficialità (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Sampdoria ha comunicato ufficialmente la cessione di Ernesto Torregrossa al Pisa, ecco l'annuncio del club blucerchiato Dopo le voci dei giorni scorsi, ecco l'ufficialità del passaggio di Ernesto Torregrossa al Pisa. L'annuncio è stato diramato direttamente dal club blucerchiato: COMUNICATO UFFICIALE – «L'U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto al Pisa S.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Torregrossa».

