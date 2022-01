Tennis: Australian Open, Sinner batte De Minaur e vola ai quarti di finale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Melbourne, 24 gen. (Adnkronos) - L'azzurro Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding - sorteggiato nella parte bassa, quella presidiata da Daniil Medvedev -, si è imposto negli ottavi di finale sull'Australiano Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Sinner nei quarti affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 20 e il greco Stefanos Tsitsipas numero 4 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Melbourne, 24 gen. (Adnkronos) - L'azzurro Janniksi qualifica per ididegli, primo Slam della stagione. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding - sorteggiato nella parte bassa, quella presidiata da Daniil Medvedev -, si è imposto negli ottavi disull'o Alex De, n.42 del ranking e 32 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco.neiaffronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 20 e il greco Stefanos Tsitsipas numero 4 del mondo.

