Sole, nebbie mattutine e gelate notturne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia l’ultima settimana di gennaio, quella che si concluderà coi giorni della merla. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Una vasta struttura anticiclonica posizionata con i suoi massimi pressori sul comparto centro-occidentale Europeo, impedisce alle correnti perturbate nord atlantiche di raggiungere le latitudini italiane, facendole invece scorrere verso il Nord Europa. Ne consegue sulla Lombardia, almeno per gran parte della settimana, un clima ancora asciutto, piuttosto mite in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Lunedì 24 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso. Foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inizia l’ultima settimana di gennaio, quella che si concluderà coi giorni della merla. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Una vasta struttura anticiclonica posizionata con i suoi massimi pressori sul comparto centro-occidentale Europeo, impedisce alle correnti perturbate nord atlantiche di raggiungere le latitudini italiane, facendole invece scorrere verso il Nord Europa. Ne consegue sulla Lombardia, almeno per gran parte della settimana, un clima ancora asciutto, piuttosto mite in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Lunedì 24 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso. Foschie dense esulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per ...

Advertising

Meteolodi : Sabato 22 locali incertezze al sud, sole altrove ma freddo e nebbie in val Padana - ILibrofili : RT @ILibrofili: «L'uomo è nato per amare, ecco quant'è semplice il fondamento dell'esistenza. Per questo il cuore batte, questa strana buss… - letiziadavoli : RT @remeteo: Aggiornamento Meteo ?? - remeteo : Aggiornamento Meteo ?? - matildesjt : RT @GrazianoMereu: L'avvento del #putinatipresidente dirime le nebbie e porta il sole (@Giulio_Firenze) #codazzoimbarazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Sole nebbie La grande elezione in pandemia ... senatori e i delegati regionali - si riuniranno a Montecitorio: le nebbie forse non si diraderanno ... Alla luce del sole e sotto banco. Elezioni molto particolari Si tratta di elezioni inedite per ...

METEO TORINO - Fase STABILE con assenza di fenomeni prolungata; torna qualche nube nei prossimi giorni ... con tempo asciutto, ma con nebbie e nubi basse in nuova formazione sulla Pianura Padana. Vediamo ... Il weekend proseguirà quindi con tanto sole su Torino, salvo innocui addensamenti presenti al primo ...

Meteo Arezzo: domenica nebbie, poi bel tempo 3bmeteo Meteo, nuovo gelo dai Balcani con neve: ecco dove Cosa dicono le ultime previsioni meteo? C'è un nuovo peggioramento in arrivo con gelo dai Balcani e neve. Ecco dove cadranno i fiocchi.

Lunedì freddo e nevoso su parte d'Italia, anticiclone da martedì Il tempo previsto per la giornata di domani Il tempo previsto per la giornata di dopodomani Il tempo previsto fra tre giorni Domani, lunedì 24 gennaio Nord: Nebbie e gelate in Va ...

... senatori e i delegati regionali - si riuniranno a Montecitorio: leforse non si diraderanno ... Alla luce dele sotto banco. Elezioni molto particolari Si tratta di elezioni inedite per ...... con tempo asciutto, ma cone nubi basse in nuova formazione sulla Pianura Padana. Vediamo ... Il weekend proseguirà quindi con tantosu Torino, salvo innocui addensamenti presenti al primo ...Cosa dicono le ultime previsioni meteo? C'è un nuovo peggioramento in arrivo con gelo dai Balcani e neve. Ecco dove cadranno i fiocchi.Il tempo previsto per la giornata di domani Il tempo previsto per la giornata di dopodomani Il tempo previsto fra tre giorni Domani, lunedì 24 gennaio Nord: Nebbie e gelate in Va ...