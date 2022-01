Sinner vola ai quarti degli Australian Open. Batte il beniamimo di casa De Minaur, la reazione (clamorosa) degli australiani (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Australia applaude Jannik Sinner. Il ventenne azzurro numero 10 del ranking mondiale vola ai quarti degli Australian Open, prima prova del Grande Slam 2022, Battendo il beniamino di casa Alex De Minaur, numero 42 della classifica Atp e numero 32 del seeding, in tre set: dopo un avvio complicato, e vittoria del primo set al tie break 7-6 (7-3), il fenomeno della Val Pusteria, numero 11 del tabellone di Melbourne, ingrana la quarta e vince in scioltezza regolando l'avversario in altri due set, 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco complessive. E alla fine il pubblico lo ripaga con un lungo e caloroso applauso, riconoscendone forza e valore. Di fatto, un predestinato in grado di riscrivere la storia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Australia applaude Jannik. Il ventenne azzurro numero 10 del ranking mondialeai, prima prova del Grande Slam 2022,ndo il beniamino diAlex De, numero 42 della classifica Atp e numero 32 del seeding, in tre set: dopo un avvio complicato, e vittoria del primo set al tie break 7-6 (7-3), il fenomeno della Val Pusteria, numero 11 del tabellone di Melbourne, ingrana la quarta e vince in scioltezza regolando l'avversario in altri due set, 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco complessive. E alla fine il pubblico lo ripaga con un lungo e caloroso applauso, riconoscendone forza e valore. Di fatto, un predestinato in grado di riscrivere la storia del ...

