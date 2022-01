Quirinale, in corso la prima votazione. Salvini incontra Draghi e nel pomeriggio vede Conte e Letta – La diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo scrutinio per eleggere il prossimo presidente della Repubblica è cominciato. I 1.009 grandi elettori si alternano alle urne di Montecitorio per provare a trovare l’intesa su un nome di maggioranza. Il quorum da raggiungere dei 2/3 corrisponde a 672 voti. Un numero che tiene conto della morte del deputato Fasano, sostituito a partire da mercoledì da Rossella Sessa (Fi). A mancare per ora è un accordo condiviso. Nessun partito gode di abbastanza numeri per eleggere il prossimo inquilino del Quirinale. È per questo che i principali leader dei partiti, nelle ultime ore, hanno dato indicazioni di votare scheda bianca. Mentre si guadagna tempo per trovare un accordo, la partita è ancora più che aperta. Draghi ha incontrato Salvini in mattinata. Nel pomeriggio il leader della Lega incontrerà ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo scrutinio per eleggere il prossimo presidente della Repubblica è cominciato. I 1.009 grandi elettori si alternano alle urne di Montecitorio per provare a trovare l’intesa su un nome di maggioranza. Il quorum da raggiungere dei 2/3 corrisponde a 672 voti. Un numero che tiene conto della morte del deputato Fasano, sostituito a partire da mercoledì da Rossella Sessa (Fi). A mancare per ora è un accordo condiviso. Nessun partito gode di abbastanza numeri per eleggere il prossimo inquilino del. È per questo che i principali leader dei partiti, nelle ultime ore, hanno dato indicazioni di votare scheda bianca. Mentre si guadagna tempo per trovare un accordo, la partita è ancora più che aperta.hatoin mattinata. Nelil leader della Lega incontrerà ...

Agenzia_Ansa : È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al l… - La7tv : #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'In un Paese normale Berlusconi non potrebbe far domanda neppure… - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al lavoro… - breakingnewss__ : #QUIRINALE #QUIRINALE2022 ??É in corso un incontro tra Giorgia #Meloni e Matteo #Savini?? - interrisnews : Il primo chiamato a votare per l'elezione al #Quirinale è stato Umberto Bossi -