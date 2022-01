Quirinale, il nome di Elisabetta Belloni e l’ipotesi di uno scambio di posti con Draghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre il giorno del primo voto per il Quirinale si apre alle 15 senza un nome in grado di superare il quorum richiesto nelle prime tre votazioni, tra gli outsider comincia a circolare il nome di Elisabetta Belloni. La direttrice del Dis ed ex segretario generale della Farnesina è una soluzione che riscuote apprezzamenti bipartizan. E può essere un nome votabile anche per il MoVimento 5 Stelle, visti i rapporti con Conte e Di Maio. Ma proprio per questo la sua figura potrebbe invece aprire la strada a Mario Draghi per il Colle. Nel senso che i due nomi potrebbero essere alla fine al centro di uno scambio. Che porterebbe l’ex presidente della Bce al Quirinale e lei a Palazzo Chigi. Schede bianche e strategie Con ordine. Oggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre il giorno del primo voto per ilsi apre alle 15 senza unin grado di superare il quorum richiesto nelle prime tre votazioni, tra gli outsider comincia a circolare ildi. La direttrice del Dis ed ex segretario generale della Farnesina è una soluzione che riscuote apprezzamenti bipartizan. E può essere unvotabile anche per il MoVimento 5 Stelle, visti i rapporti con Conte e Di Maio. Ma proprio per questo la sua figura potrebbe invece aprire la strada a Marioper il Colle. Nel senso che i due nomi potrebbero essere alla fine al centro di uno. Che porterebbe l’ex presidente della Bce ale lei a Palazzo Chigi. Schede bianche e strategie Con ordine. Oggi ...

