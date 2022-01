Quirinale 2022 | tra le schede bianche spuntano i nomi di Alberto Angela | Barbero e Lotito

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Voto per il, Elisabetta Belloni, capo del Dis (due volte),(due volte), Antonio Tajani, Umberto Bossi, Paolo Maddalena, i deputati Antonio Tasso ed Ettore Rosato, Pierluigi Bersani e Antonio Martino sono i primivotati per il Presidente della Repubblica che interrompono l’elenco di. Voti anche per Amedeo Sebastiani Amadeus e Bruno Vespa tra iletti dal presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo spoglio. Un voto anche per Craxi, senza specificare il nome di battesimo, poi due per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per Francesco Rutelli. Esce anche il nome della ministra della Giustizia, Marta Cartabia e, per due volte, anche quello di Marco Cappato, impegnato nelle battaglie a favore ...