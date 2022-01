Quirinale 2022 | Sessa subentra a Fasano | grandi elettori tornano 1 009

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) –1.009 ichiamati al voto da oggi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Sarà Maria Rosadetta Rossella are al posto di Enzo, il deputato di Forza Italia morto ieri. Lo ha annunciato su twitter il deputato e capogruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali, Stefano Ceccanti. Il deputato deceduto all’età di 71 anni, era stato eletto nella circoscrizione Campania 2 e lante sarà appunto Rosella, i cui titoli sono stati verificati a tempo di record dalla Giunta per le elezioni della Camera e la cui elezione verrà proclamata in apertura di seduta oggi, per ripristinare il quorum di 1.009, che era stato stabilito nelle votazioni per il ...