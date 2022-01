Quirinale 2022, il primo grande elettore positivo arriva in ambulanza al drive in di Montecitorio – Video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo grande elettore positivo al Covid, Ugo Cappellacci è arrivato al drive in di Montecitorio in ambulanza. Cappellacci è arrivato in anticipo rispetto all’orario del suo voto, previsto alle 15.15. Ha atteso in ambulanza, poi è sceso a piedi per votare con guanti e mascherina. Dopo il voto è risalito sull’ambulanza che l’attendeva esternamente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilal Covid, Ugo Cappellacci èto alin diin. Cappellacci èto in anticipo rispetto all’orario del suo voto, previsto alle 15.15. Ha atteso in, poi è sceso a piedi per votare con guanti e mascherina. Dopo il voto è risalito sull’che l’attendeva esternamente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

