Partinico | arrestato 17enne per estorsione

I Carabinieri della Stazione di Partinico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 17enne del posto con l'accusa di estorsione. La vicenda trae origine dalla denuncia sporta da un uomo per il furto di due ciclomotori, avvenuto nei giorni precedenti e del successivo loro rinvenimento da parte del figlio minore in una via

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Partinico (Pa) dai carabinieri con l'accusa di estorsione per avere chiesto 20 euro per restituire due scooter rubati. Il furto era avvenuto nei giorni scorsi

