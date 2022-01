Nella maggior parte delle scuole si lavora nel caos. Per i presidi il servizio è completamente snaturato. Giannelli: “Un’emergenza non può tramutarsi in un cronico stravolgimento delle regole” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Mentre la politica, è concentrata solo sull’appuntamento, di cui non disconosciamo la rilevanza, dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, Nella maggior parte delle scuole si lavora nel caos perché il servizio, completamente snaturato, deve supplire alle carenze di quello sanitario territoriale”. È quanto ha detto il presidente Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, sottolineando che “i dirigenti e i loro collaboratori non riescono più a occuparsi di questioni scolastiche ma esclusivamente di problemi sanitari e parasanitari”. “In un momento in cui sempre più alunni e studenti – ha aggiunto Giannelli -, colpiti dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Mentre la politica, è concentrata solo sull’appuntamento, di cui non disconosciamo la rilevanza, dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica,sinelperché il, deve supplire alle carenze di quello sanitario territoriale”. È quanto ha detto il presidente Associazione nazionale, Antonello, sottolineando che “i dirigenti e i loro collaboratori non riescono più a occuparsi di questioni scolastiche ma esclusivamente di problemi sanitari e parasanitari”. “In un momento in cui sempre più alunni e studenti – ha aggiunto-, colpiti dalla ...

