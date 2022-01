Nazionali, via solo i sudamericani: Sanchez osservato speciale (Di lunedì 24 gennaio 2022) solo i sudamericani lasciano l’Inter per le Nazionali È iniziata la sosta di gennaio per lasciare spazio alle Nazionali e in particolare a quelle del Sud America impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Sono 3 i giocatori dell’Inter che hanno lasciato Appiano Gentile: Matias Vecino, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Con loro doveva esserci anche Joaquim Correa che però ha dovuto rinunciare dopo l’infortunio contro l’Empoli nel match di Coppa Italia. L’osservato speciale in questa sosta sarà proprio Alexis Sanchez che con la propria Nazionale ha subito diversi infortuni. Perderlo ora per l’Inter e per Inzaghi diventerebbe un problema enorme, non solo a livello numerico, ma anche a livello qualitativo. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)lasciano l’Inter per leÈ iniziata la sosta di gennaio per lasciare spazio allee in particolare a quelle del Sud America impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Sono 3 i giocatori dell’Inter che hanno lasciato Appiano Gentile: Matias Vecino, Alexise Lautaro Martinez. Con loro doveva esserci anche Joaquim Correa che però ha dovuto rinunciare dopo l’infortunio contro l’Empoli nel match di Coppa Italia. L’in questa sosta sarà proprio Alexische con la propria Nazionale ha subito diversi infortuni. Perderlo ora per l’Inter e per Inzaghi diventerebbe un problema enorme, nona livello numerico, ma anche a livello qualitativo. ...

