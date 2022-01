Napoli-Salernitana | caos viabilità | 23 verbali e 18 auto in divieto di sosta

Advertising

annatrieste : Ma quanto sono ridicoli quelli che oggi parlano di 'campionato falsato'? Andava bene il Napoli decimato a Torino e… - sportface2016 : +++#Salernitana, buone notizie: due giocatori guariti dal #COVID19, restano sei i positivi. Si può giocare col #Napoli+++#NapoliSalernitana - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - infoitsport : Napoli-Salernitana, la moviola della RAI: 'Rigori degli azzurri inesistenti, errato espellere Veseli' - calciotoday_it : ??Il #Napoli esalta il suo record dopo la vittoria per 4-1 contro la #Salernitana #SerieA #NapoliSalernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Salernitana

Le pagelle e highlights di4 - 1, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022: Mertens è il migliore del match(4 - 2 - 3 - 1): Ospina 6; Di Lorenzo 6 (30 st Zanoli 6), Rrahmani 7,...Ben 23 verbali per infrazioni al Codice della Strada e 18 autovetture in divieto di sosta prelevate in concomitanza della partita di Serie A tra. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale dinei pressi dello Stadio Maradona. Gli agenti hanno anche controllato la regolarità dei Green Pass ...Ben 23 verbali per infrazioni al Codice della Strada e 18 autovetture in divieto di sosta prelevate e due parcheggiatori abusivi denunciati ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli: "È inutile guardarsi dietro e ripensare a ciò ch'è stato lasciato per strada - le sconfitte con Empoli e Spezia - o alle coincidenze un po' beffa ...