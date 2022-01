Mauro Zarate è pronto a tornare in Serie A | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 gennaio 2022)perinA, il club ha scelto lui per l’obiettivo salvezza. Tramontata la sua esperienza in Brasile sembrava tutto fatto per il ritorno in patria dial Gimnasia, in Argentina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il futuro dell’argentino non è affatto scritto. Dopo l’arrivo di Walter Sabatini a Salerno sono stati accostati molti nomi che il D.S. ha individuato per agganciare l’obiettivo salvezza della squadra. L’ultimo giocatore accostato alla Salernitana è proprio. Walter Sabatini US Salernitana sports director I. L’ex Inter, Fiorentina e Lazio è svincolato dopo l’ultima esperienza con l’America-MG e la Salernitana valuta l’opzione...