Lui bacia lei, che bacia lei: cronaca di un triangolo (scadente) al Gf vip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alex Belli bacia Soleil Sorge che prova a baciare Delia Duran, moglie di Belli. Al Gf vip si consuma anche un fantasioso triangolo amoroso Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alex BelliSoleil Sorge che prova are Delia Duran, moglie di Belli. Al Gf vip si consuma anche un fantasiosoamoroso

Advertising

soccorsa_de : RT @Scioccobasitaoh: Io ancora ferma a loro in orange prima della lettera dove lui,dopo due ore che non la vede: 'Mi puoi dare solo un bac… - Domenico1oo777 : RT @Scioccobasitaoh: Io ancora ferma a loro in orange prima della lettera dove lui,dopo due ore che non la vede: 'Mi puoi dare solo un bac… - cherry19611883 : RT @Scioccobasitaoh: Io ancora ferma a loro in orange prima della lettera dove lui,dopo due ore che non la vede: 'Mi puoi dare solo un bac… - Mariate95487054 : RT @Scioccobasitaoh: Io ancora ferma a loro in orange prima della lettera dove lui,dopo due ore che non la vede: 'Mi puoi dare solo un bac… - LetiziaDiquatt3 : RT @Scioccobasitaoh: Io ancora ferma a loro in orange prima della lettera dove lui,dopo due ore che non la vede: 'Mi puoi dare solo un bac… -