Ludovico Einaudi pubblica ‘Underwater’ | il suono da un’altra dimensione

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ln uscita oggi l’ultima “fatica musicale” del pianista e compositore. L’icona della musica mondiale, infatti, ha annunciato l’uscita di Underwater, il suo primo nuovo album di solo pianoforte degli ultimi venti anni. Composto nel 2020, l’album contiene 12 tracce dell’più intimo e puro, quello seduto da solo al suo pianoforte. Underwater svela lo “spazio libero” ditorna a svelarsi con un nuovo album di 12 tracce inedite. Il lavoro, dal titolo Underwater, è stato composto di getto durante i mesi difficili del 2020. Descrivendo la genesi dell’opera, il compositore ha dichiarato: “Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini. Underwater è una ...

