La Salerno-Reggio Calabria diventerà presto un gioiello tecnologico invidiato da tutta Europa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il progetto Smart-Road trasformerà il simbolo per eccellenza della malagestione italica in un gioiello: tutti i 400 chilometri saranno coperti da rete wireless e saranno percorribili dalle auto a guida autonoma senza l’intervento del conducente... Leggi su dday (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il progetto Smart-Road trasformerà il simbolo per eccellenza della malagestione italica in un: tutti i 400 chilometri saranno coperti da rete wireless e saranno percorribili dalle auto a guida autonoma senza l’intervento del conducente...

