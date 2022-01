La giornataccia dei mercati e quella, di attese, del Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una schicchera alle Borse, un pizzicotto dallo spread, la paura vera e profonda per le tensioni con la Russia, l’Europa chiamata a prendere decisioni sagge e veloci, Emmanuel Macron che apre l’organizzazione della sua nuova campagna elettorale. Insomma, non si può né scherzare ora né tenersi fuori. Niente nomi chiari e forti per oggi, intanto, nella partita del Quirinale e in quella, parallela, per il governo. Ma il silenzio sulle candidature e la loquacità, invece, sugli incontri distesi, lunghi e dialoganti, come quello chiave della giornata tra Enrico Letta e Matteo Salvini, fanno immaginare che l’attesa convergenza su Mario Draghi si stia forse realizzando. Quel che è certo è che dopo ci sarà un bel po’ da fare. Il Foglio segue tutto in diretta e ve ne parla. E oggi sul Foglio avrete trovato una serie di endorsement draghiani dai quali ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una schicchera alle Borse, un pizzicotto dallo spread, la paura vera e profonda per le tensioni con la Russia, l’Europa chiamata a prendere decisioni sagge e veloci, Emmanuel Macron che apre l’organizzazione della sua nuova campagna elettorale. Insomma, non si può né scherzare ora né tenersi fuori. Niente nomi chiari e forti per oggi, intanto, nella partita dele in, parallela, per il governo. Ma il silenzio sulle candidature e la loquacità, invece, sugli incontri distesi, lunghi e dialoganti, come quello chiave della giornata tra Enrico Letta e Matteo Salvini, fanno immaginare che l’attesa convergenza su Mario Draghi si stia forse realizzando. Quel che è certo è che dopo ci sarà un bel po’ da fare. Il Foglio segue tutto in diretta e ve ne parla. E oggi sul Foglio avrete trovato una serie di endorsement draghiani dai quali ...

