Intesa Sp: 15 mln a Biciclette Bianchi con garanzia green di Sace (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano 24 gen. (Adnkronos) - Da Intesa Sanpaolo un supporto di 15 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di F.I.V. E. Bianchi S.p.A., storica azienda nata a Milano nel 1885 e oggi tra i marchi leader nel mondo nella produzione di Biciclette ed e-bike. Di questi, 5 milioni di euro saranno finalizzati all'acquisto dell'area dove sorgerà a Treviglio (Bergamo) il polo produttivo e 10 milioni contribuiranno alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo caratterizzato da linee di produzione tecnologicamente avanzate, da un'autonomia dal punto di vista energetico e dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Il finanziamento di 10 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo produttivo è assistito dalla garanzia green di Sace e rientra nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano 24 gen. (Adnkronos) - DaSanpaolo un supporto di 15 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di F.I.V. E.S.p.A., storica azienda nata a Milano nel 1885 e oggi tra i marchi leader nel mondo nella produzione died e-bike. Di questi, 5 milioni di euro saranno finalizzati all'acquisto dell'area dove sorgerà a Treviglio (Bergamo) il polo produttivo e 10 milioni contribuiranno alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo caratterizzato da linee di produzione tecnologicamente avanzate, da un'autonomia dal punto di vista energetico e dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Il finanziamento di 10 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo produttivo è assistito dalladie rientra nella ...

Advertising

vivodijuvee : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - retewebitalia : Deral Spa, 2,5 mln da Intesa Sanpaolo per progetti di economia circolare - #retewebitalia #news #oggi #italia… - AdeNugraha999 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - VintageDx : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - arthurs61164932 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… -