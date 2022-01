GF Vip arriva un TikToker nella Casa: l’indiscrezione bomba sui prossimi ingressi nella casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) In questi giorni Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi si preparano ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e, dal momento che la fine del programma è ancora lontana (la finale dovrebbe andare in onda il 14 marzo) si pensa già ai sostituti del due vipponi. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che potrebbe fare felici i fan più giovani del programma: nella casa potrebbe arrivare un modello e TikToker piuttosto noto sul social dei video. Grande Fratello Vip: si cercano i sostituti di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi In queste ultime settimane i fan del Grande Fratello Vip hanno seguito con attenzione le moltissime novità che hanno sconvolto i gieffini; prima l’arrivo di Delia Duran, che ha portato scompiglio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) In questi giorni Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi si preparano ad uscire dalladel Grande Fratello Vip e, dal momento che la fine del programma è ancora lontana (la finale dovrebbe andare in onda il 14 marzo) si pensa già ai sostituti del due vipponi. Nelle ultime ore èta un’indiscrezione che potrebbe fare felici i fan più giovani del programma:potrebbere un modello epiuttosto noto sul social dei video. Grande Fratello Vip: si cercano i sostituti di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi In queste ultime settimane i fan del Grande Fratello Vip hanno seguito con attenzione le moltissime novità che hanno sconvolto i gieffini; prima l’arrivo di Delia Duran, che ha portato scompiglio ...

Advertising

FlorentinaTapuc : Arriva “SanremoSol” e il Gran Galà con Giornalisti, Chef e Vip che parla sempre più abruzzese - FaraoneLino : Arriva “SanremoSol” e il Gran Galà con Giornalisti, Chef e Vip che parla sempre più abruzzese - infoitcultura : Al Grande Fratello Vip arriva un TikToker da tre milioni di follower? Spunta l’indiscrezione, ecco chi sarebbe! - AletPu : RT @atterismo: comunque per me contano moltissimo le vibes di una persona e lo noto col fatto che molti vip oggettivamente belli non mi pia… - atterismo : comunque per me contano moltissimo le vibes di una persona e lo noto col fatto che molti vip oggettivamente belli n… -