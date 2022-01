Enzo Fasano, il Pd rende onore “all’avversario leale”. Cirielli: “Lui mi volle in politica” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La morte di Enzo Fasano, storico esponente della destra salernitana, ha davvero colpito il mondo politico salernitano. Nelle tristi ore dell’ultimo saluto presso la camera ardente allestita presso la sede della ex An in via Roma, arrivano innumerevoli testimonianze di affetto e di rispetto. Tra i partiti anche il Pd rende all’avversario, sempre fiero e leale, l’onore delle armi. Al commiato di alcuni singoli esponenti istituzionali cittadini si unisce quello della sezione di Camerota del Partito: “Il PD di Camerota esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’On. Enzo Fasano, un uomo innamorato della politica, dotato di grande senso di quelle Istituzioni che ha servito con grande ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La morte di, storico esponente della destra salernitana, ha davvero colpito il mondo politico salernitano. Nelle tristi ore dell’ultimo saluto presso la camera ardente allestita presso la sede della ex An in via Roma, arrivano innumerevoli testimonianze di affetto e di rispetto. Tra i partiti anche il Pd, sempre fiero e, l’delle armi. Al commiato di alcuni singoli esponenti istituzionali cittadini si unisce quello della sezione di Camerota del Partito: “Il PD di Camerota esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’On., un uomo innamorato della, dotato di grande senso di quelle Istituzioni che ha servito con grande ...

