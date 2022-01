Elettra Lamborghini incidente, come sta? Paura per la cantante (Di lunedì 24 gennaio 2022) Piccolo imprevisto per Elettra Lamborghini. L’artista ha condiviso sui suoi social un’immagine che ha fatto preoccupare i fan. Ecco di cosa si tratta. Negli ultimi anni, la figura di Elettra Lamborghini si è sempre più guadagnato un incredibile spazio. Lo ha fatto in maniera impressionate tramite le sue passioni. Il successo social, poi, è logica conseguenza del lavoro svolto. Screen MediasetMolti l’hanno conosciuta tramite il programma Riccanza, da quel momento la sua popolarità è sempre più cresciuta. Successivamente ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip e in Inghilterra al Geordie Shore. Programmi che, come sappiamo, hanno un certo peso a livello mediatico. Dopo queste esperienza, si cimenta nella musica. Nel 2017, infatti, ha collaborato ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Piccolo imprevisto per. L’artiha condiviso sui suoi social un’immagine che ha fatto preoccupare i fan. Ecco di cosa si tratta. Negli ultimi anni, la figura disi è sempre più guadagnato un incredibile spazio. Lo ha fatto in maniera impressionate tramite le sue passioni. Il successo social, poi, è logica conseguenza del lavoro svolto. Screen MediasetMolti l’hanno conosciuta tramite il programma Riccanza, da quel momento la sua popolarità è sempre più cresciuta. Successivamente ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip e in Inghilterra al Geordie Shore. Programmi che,sappiamo, hanno un certo peso a livello mediatico. Dopo queste esperienza, si cimenta nella musica. Nel 2017, infatti, ha collaborato ...

Advertising

EscRandom : Elettra Lamborghini - ¡AY CARMELA! - San Marino???? - Live at 1st Semi-final - Eurovision 2005 - weirdovery : E quando Università degli studi di Bologna 'Elettra Lamborghini'? - ConventoLonato : A - EscRandom : Elettra Lamborghini - UE LA LA - Greece???? - Live at 1st Semi-final - Eurovision 2022 - Italine_ : Lauro : stessi testi ma sarà nel podio per la sua popolarità. Ana Mena : Elettra Lamborghini 2022 Aka7even : testo… -