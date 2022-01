Dramma a Marigliano | precipita dal quinto piano mentre sistema l’antenna Tv

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Si alza in piedi su una sedia perreTv ma perde l’equilibrio enel vuoto. E’ accaduto a, in via San Francesco d’Assisi, questa mattina. A perdere la vita – secondo il sito Mediano.com – un uomo di mezza età., cade dal: morto sul colpo Secondo quanto ricostruito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.