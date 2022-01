Covid, l’appello dei genitori: «A scuola le quarantene vanno semplificate» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Coorcoge interviene per chiedere di rivedere le norme. Ravasio: «Adottiamo le stesse regole del mondo extrascolastico». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Coorcoge interviene per chiedere di rivedere le norme. Ravasio: «Adottiamo le stesse regole del mondo extrascolastico».

Advertising

thxupayne : RT @sunfloweirdd: il covid dopo aver ascoltato l'appello di lello lucia ferragni - Gianfra33984664 : RT @IteNovas: #Covid in #Sardegna, ieri 1432 nuovi casi, ci sono 3 vittime, ancora su i ricoveri, 3 in più intensiva, 4 in area medica, ent… - giannetti_cate : RT @matteo_turri: Covid, l’appello del pediatra Zuccotti: “Lasciamo i bimbi a scuola, stop tamponi agli asintomatici” - iam_inwar : RT @Guizzo9: Basta paura del Covid, correte a fare screening per i tumori. L'appello di Schittulli (Lilt) - PaoloBMb70 : RT @Guizzo9: Basta paura del Covid, correte a fare screening per i tumori. L'appello di Schittulli (Lilt) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’appello Covid, l’appello del pediatra Zuccotti: “Lasciamo i bimbi a scuola, stop tamponi agli asintomatici” La Stampa