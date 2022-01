Bargiggia: “Mertens non rientra più nei piani del Napoli. Milan-Juventus? spettacolo indegno” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Paolo Bargiggia parla del rinnovo di Dires Mertens con il Napoli. Il giornalista ha commentato anche la sfida tra Milan e Juventus. Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 station Radio. Bargiggia tra le altre cose ha parlato del rinnovo di Mertens con il Napoli e della supersfida tra Milan e Juventus: “Il calcio italiano , non sta vivendo un bel momento. Milan-Juve ne è un esempio, è stata davvero una brutta partita. È stato uno spettacolo indegno per una sfida d’alta classifica. Il grande demerito è di Allegri che ha mandato in campo una squadra che non ha mai calciato in porta in 90?. Nonostante le dichiarazioni post ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 gennaio 2022) Paoloparla del rinnovo di Direscon il. Il giornalista ha commentato anche la sfida tra. Il giornalista Paoloè intervenuto ai microfoni di 1 station Radio.tra le altre cose ha parlato del rinnovo dicon ile della supersfida tra: “Il calcio italiano , non sta vivendo un bel momento.-Juve ne è un esempio, è stata davvero una brutta partita. È stato unoper una sfida d’alta classifica. Il grande demerito è di Allegri che ha mandato in campo una squadra che non ha mai calciato in porta in 90?. Nonostante le dichiarazioni post ...

