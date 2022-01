Andrew Garfield: "Sono profondamente commosso per gli elogi a Tick, Tick... Boom!" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Andrew Garfield ha rivelato di essere profondamente commosso per gli elogi a Tick, Tick... Boom!, il film che gli è già valso un Golden Globe, nell'attesa delle nomination dei premi Oscar. Ellen DeGeneres ha predetto che Andrew Garfield riceverà una nomination all'Oscar per la sua interpretazione in Tick, Tick... Boom!, durante un'anteprima della puntata di lunedì 24 Gennaio 2022, e l'attore ha rivelato di essere profondamente commosso per tutti i complimenti che ha ricevuto fino ad ora per la sua interpretazione nella pellicola diretta da Lin-Manuel Miranda. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha rivelato di essereper gli..., il film che gli è già valso un Golden Globe, nell'attesa delle nomination dei premi Oscar. Ellen DeGeneres ha predetto chericeverà una nomination all'Oscar per la sua interpretazione in..., durante un'anteprima della puntata di lunedì 24 Gennaio 2022, e l'attore ha rivelato di essereper tutti i complimenti che ha ricevuto fino ad ora per la sua interpretazione nella pellicola diretta da Lin-Manuel Miranda. ...

