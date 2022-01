Vettura in fiamme nel Vallo di Lauro, caschi rossi in azione (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPago Vallo Lauro (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 22 gennaio, sono intervenuti nel comune di Pago Del Vallo Di Lauro in via Masseria, per un incendio che ha interessato un’autoVettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. Si sono registrati lievi danni alla facciata di un edificio limitrofo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPago(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 22 gennaio, sono intervenuti nel comune di Pago DelDiin via Masseria, per un incendio che ha interessato un’autoin sosta. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. Si sono registrati lievi danni alla facciata di un edificio limitrofo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

zazoomblog : Vettura in fiamme nel Vallo di Lauro caschi rossi in azione - #Vettura #fiamme #Vallo #Lauro #caschi - anteprima24 : ** Vettura in fiamme nel Vallo di Lauro, caschi rossi in azione ** - OQuotidianaBlog : RomaTPL: prende fuoco un altro bus - Aquila6811 : RT @iltrenoromalido: ????Ennesimo bus #RomaTPL a fuoco a Roma. Una vettura è stata divorata dalle fiamme questa mattina poco prima delle 11.0… - OQuotidianaBlog : ????Ennesimo bus #RomaTPL a fuoco a Roma. Una vettura è stata divorata dalle fiamme questa mattina poco prima delle 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettura fiamme Minaccia il padre e incendia l'auto vicino a bombole del gas: bloccato Un 42enne di Camposano ha minacciato il padre anziano e, per ottenere soldi, ha incendiato la vettura distante pochi metri da decine di bombole di gas liquido che sono state risparmiate dalle fiamme, ...

Auto in fiamme al casello autostradale e il ''muso'' si scioglie, momenti di paura in Vallagarina Prima un po' di fumo e poi le fiamme, partite dal motore della vettura . Il conducente si è messo in salvo e quindi ha allertato i soccorsi. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco permanenti di ...

Rogo a Olbia, auto distrutta dalle fiamme - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Docente si ritrova con l’auto bruciata MAERNE Potrebbe esserci uno sgarbo dietro al rogo avvenuto mercoledì a Maerne. Un Maggiolino Volkswagen, di proprietà di un’insegnante, è finito divorato dalle fiamme. Il fuoco ha danneggiato pure una ...

Auto in fiamme, provvidenziale intervento dei pompieri Poco dopo le 13 di oggi (22 gennaio) i Vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti a Marina di Altidona per l’incendio di un’auto a Diesel. Con un’autopompa ed una campagnola idrica hanno provveduto da ...

Un 42enne di Camposano ha minacciato il padre anziano e, per ottenere soldi, ha incendiato ladistante pochi metri da decine di bombole di gas liquido che sono state risparmiate dalle, ...Prima un po' di fumo e poi le, partite dal motore della. Il conducente si è messo in salvo e quindi ha allertato i soccorsi. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco permanenti di ...MAERNE Potrebbe esserci uno sgarbo dietro al rogo avvenuto mercoledì a Maerne. Un Maggiolino Volkswagen, di proprietà di un’insegnante, è finito divorato dalle fiamme. Il fuoco ha danneggiato pure una ...Poco dopo le 13 di oggi (22 gennaio) i Vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti a Marina di Altidona per l’incendio di un’auto a Diesel. Con un’autopompa ed una campagnola idrica hanno provveduto da ...