Vertice centrosinistra, tavolo di tutti per un nome condiviso. Renzi: ora si fa «ammuina» (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il centro sinistra serve un candidato di alto profilo che rappresenti gli italiani. Nel pomeriggio Salvini incontra capigruppo e governatori della Lega Leggi su ilsole24ore (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il centro sinistra serve un candidato di alto profilo che rappresenti gli italiani. Nel pomeriggio Salvini incontra capigruppo e governatori della Lega

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - TgLa7 : #Quirinale: al via il vertice di centrosinistra alla Camera - Agenzia_Ansa : È 'molto probabile' che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano fonti di c… - ZenatiDavide : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Noi facciamo proposte, non poniamo veti”: Tre ore,… - fisco24_info : Vertice centrosinistra, tavolo di tutti per un nome condiviso: Per il centro sinistra serve un candidato di alto pr… -