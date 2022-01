Spezia-Sampdoria | le formazioni ufficiali | out Bastoni

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo gli anticipi che si sono giocati tra Venerdì e Sabato, continua la 23ª giornata di campionato. Oggi alle ora 15.00 si gioca il derby ligure tra lodi Thiago Motta e ladi Marco Giampaolo. Iniziamo con la formazione dei padroni di casa: dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, locerca altri tre punti importanti per proseguire la striscia positiva. Difesa a tre, davanti al portiere Provedel, con Amian, Nikolaou e Erlic. A centro campo, Thiago Motta dovrà rinunciare al capitano Giulio Maggiore, che salta questo turno per squalifica e sarà sostituito da Jacopo Sala, affiancato in cabina di regia da Kovalenko e Kiwior. Recuperato Reca dopo essere uscito dolorante ad una spalla nella partita di San Siro contro il Milan, il polacco coprirà le fasce delloinsieme a Gyasi. In attacco ...

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - DiMarzio : #Sampdoria | Roberto D'Aversa dovrebbe continuare fino al derby con lo #Spezia, ma torna forte l'idea #Giampaolo - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Motta con Manaj, dubbi sul modulo di Giampaolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali -

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 23ª giornata ...Poi alle 15 tre sfide: Napoli - Salernitana,e Torino - Sassuolo. Alle 18 tocca a Empoli - Roma, alle 20.45 nel posticipo serale luci accese a San Siro per Milan - Juventus. Il ...Non solo Napoli-Salernitana alle 15. Questo turno di Serie A, oltre agli azzurri, ci sono altre due partite che inizieranno in quell’orario. Le partite in questione sono Spezia-Sampdoria e Torino-Sass ...Buona occasione per la Sampdoria di racimolare qualche punto contro la peggior difesa della Serie A. Giampaolo vuole iniziare subito bene la sua seconda avventura in Liguria.