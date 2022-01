Soleil Sorge fa una battuta a Jessica | che ha una reazione gelida

Advertising

ragazzaastranaa : RT @nothingchange__: E anche stasera chi ha preso le difese di Sophie? e perché proprio Soleil Sorge? #gfvip - MagaMaghella4U : - MilaVolani : #gfvip;COMUNQUE PARLANO TUTTI PROPRIO TUTTI DI SOLEIL ANASTASIA SORGE. COMPRESI I PARENTI DEI CONCORRENTI. DAJE SOL… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Delia Duran e Soleil Sorge si avvicinano nella Casa del #gfvip: ieri hanno chiacchierato in cucina mostrandosi complici e dopo… - sienatorix : RT @nothingchange__: E anche stasera chi ha preso le difese di Sophie? e perché proprio Soleil Sorge? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

E al televoto ci sono tre concorrenti:, da sempre protagonista di questa edizione, Kabir Bedi, che con Giucas forma una coppia esilarante, e Federica Calemme, una delle ultime arrivate e ...Una giustificazione che però si è trasformata in una presa in giro 'cattivella' da parte dicon la complicità di Basciano .imbarazza Jessica Se non bevi non sei nessuno, almeno ...Non c'è mai fine al peggio. Delia Duran e Soleil Sorge hanno trovato una connection. Dopo l'ingresso della moglie di Alex Belli non sono mancate liti e discussioni tra le due donne ...Soleil Sorge fa una battuta a Jessica Selassié, che ha una reazione gelida: ecco cosa è accaduto e le parole dell'influencer.