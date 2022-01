Serie A, Milan-Juventus in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 23 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Milan-Juventus in streaming. La gara chiude il programma della ventitreesima giornata di Serie A ed è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. I rossoneri hanno assoluta necessità di riscattarsi dopo la sconfitta contro lo Spezia e di fare risultato per restare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 23 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Lachiude il programma della ventitreesima giornata diA ed è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. I rossoneri hanno assoluta necessità di riscattarsi dopo la sconfitta contro lo Spezia e di fare risultato per restare L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, già scelto il dopo Pellegri: offerta per il serbo Lazetic, 5 milioni alla Stella Rossa - Gazzetta_it : Leao: 'L'aiuto di Ibra e la fiducia di Pioli, così sono cambiato. Pronti per vincere' #Milan - TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini annuncia: 'Agli sgoccioli per il rinnovo di Theo. Rosa profonda anche senza rinforzi' - caterina_ugh : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” -