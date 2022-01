Rudiger preso di mira dai tifosi Tottenham: lanciati un apribottiglie e un accendino (Di lunedì 24 gennaio 2022) contro il difensore del Chelsea Brutto episodio in Chelsea-Tottenham. In occasione di un corner i tifosi degli Spurs hanno lanciato un accendino e un apribottiglie contro Rudiger, difensore dei Blues. Fortunatamente l’ex Roma non è stato colpito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) contro il difensore del Chelsea Brutto episodio in Chelsea-. In occasione di un corner idegli Spurs hanno lanciato une uncontro, difensore dei Blues. Fortunatamente l’ex Roma non è stato colpito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ale77_Col : @PandiniMaolo @calciomercatoit Per me, tecnicamente,Tomori non è tra i primi 3. E i milanisti hanno memoria corta.V… - Salvo328 : @tatanka_h E Icardi no? E non dimentichiamoci Cavani Rudiger B.Guimaraes. Inoltre l'Arsenal ha offerto ai biancone… -