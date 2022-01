Regalare un gol del genere è una debolezza che non possiamo permetterci (Di domenica 23 gennaio 2022) Tre o quattro categorie di differenza. Poi ci domandiamo perché all’estero il calcio italiano non ha appeal… Ah gli assenti(?) Non mi pare che al completo fossero al quarto posto. Hanno mai pensato di unire la musica di Chopin al Flamenco? No, perché avrei uno spartito da far dirigere a Piotr e Fabian. Quattro occhi che segnano il solco, il burrone. La cattiveria è un dovere. Regalare un gol del genere ad una squadra che ora se lo ricorderà per i prossimi cinquant’anni è una debolezza che non possiamo permetterci… Il cucciolo macedone, ElfoElmas ricopre tre ruoli in novanta minuti, assist e rigore procurato. Diamante grezzo. .. Finalmente JuanJesus, chiude il suo conto col Var! È pur sempre un brasiliano, la mette all’angolo e sorride, lui l’ultimo arrivato, centrale anema&core.. Il sorriso di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Tre o quattro categorie di differenza. Poi ci domandiamo perché all’estero il calcio italiano non ha appeal… Ah gli assenti(?) Non mi pare che al completo fossero al quarto posto. Hanno mai pensato di unire la musica di Chopin al Flamenco? No, perché avrei uno spartito da far dirigere a Piotr e Fabian. Quattro occhi che segnano il solco, il burrone. La cattiveria è un dovere.un gol delad una squadra che ora se lo ricorderà per i prossimi cinquant’anni è unache non… Il cucciolo macedone, ElfoElmas ricopre tre ruoli in novanta minuti, assist e rigore procurato. Diamante grezzo. .. Finalmente JuanJesus, chiude il suo conto col Var! È pur sempre un brasiliano, la mette all’angolo e sorride, lui l’ultimo arrivato, centrale anema&core.. Il sorriso di ...

