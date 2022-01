Quirinale | Pd guarda a quarto voto | resta sempre Draghi sullo sfondo** 3

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - Per questo Letta rilancia un patto di legislatura che tenga "insieme l'elezione del presidente della Repubblica, l'azione dell'esecutivo e riforme". E sul primo punto rilancia "un nome condiviso. Nei prossimi giorni dobbiamo mettere in campo tutta l'iniziativa politica per arrivare al profilo di una personalità super partes. Non è mettendo il cappello su qualcuno che si vince, anzi i candidati si bruciano tipo 10 piccoli indiani". Quindi si rivolge ai grandi elettori Pd: "Dobbiamo fidarci tra di noi, parlarci con sincerità, abbiamo un compito e una responsabilità enormi. Siamo una comunità a cuiil Paese. Dobbiamo essere all'altezza. Con questo spirito vi chiedo di lavorare. Spetta a noi, al Pd, riscattare la politica. Nei prossimi tre-quattro giorni abbiamo l'opportunità di dimostrare che non siamo una classe di ragazzini della scuola materna. ...

Il Sannio Quotidiano

... il segretario ha ricordato ai suoi grandi elettori che il Pd, nella partita per il, vale ... Siamo una comunità a cuiil Paese. Dobbiamo essere all'altezza. Con questo spirito vi chiedo ......Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? E soprattutto, l'elezione in Parlamento, convocato in seduta comune, sarà lunga ed estenuante come quelle che ...Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Dobbiamo dare la migliore dimostrazione che siamo una squadra e una straordinaria intelligenza collettiva. Insieme siamo migliori di quanto siamo singolarmente. Siamo una c ...