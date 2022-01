Quirinale | M5s nel caos | Conte apre al centrodestra | Grillo e Di Maio a Draghi

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il ritiro ufficiale di Silvio Berlusconi alla corsa al, entra ancora più nel vivo la partita sul prossimo presidente della Repubblica. Da questo momento il M5s è disposto a «un confronto serio» per offrire al Paese «una figura di alto profilo, autorevole e ampiamente condivisa», ha detto ieri sera l’ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe. La candidatura di Berlusconi era «irricevibile», ha aggiunto senza mezzi termini. Archiviato dunque il nome del leader di Forza Italia, che di fatto impediva ogni possibile trattativa delcon le altre forze politiche,non esclude nulla, anche se nel Movimento regna ancora il. Stasera si terrà l’assemblea dei grandi elettori grillini: in questa occasione l’ex premier darà conto ai parlamentari delle ...

... candidato di bandiera di Pd,e Leu ai primi scrutini. Il leader dem e il no a nomi di parte: ...di governo "Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul. ...Ipotesi sul quale da giorni lavora il Pd, mentre lascia a dir poco scettici Lega e. Ma se ... quel che emerge è che ci sarebbe per FdI 'contrarietà all'elezione di Draghi al'. Una ...Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato di bandiera del centrosinistra all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica: la sua biografia.Il trasloco del presidente del Consiglio sembra la strada più sicura per la tenuta del governo. Ma su chi dovrebbe prendere il suo posto non c’è intesa ...