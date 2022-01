Quirinale: Letta, 'serve riscatto politica, sia davvero a servizio del Paese' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Altra grande responsabilità è riscattare la politica. Rivendico con orgoglio quanto abbiano fatto in questi anni perché le nostre scelte hanno contribuito a salvare il Paese, a partire dalla gestione della pandemia e dal Pnrr". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd. "Dobbiamo completare questo riscatto della politica: che vuol dire non banalmente cedere alla retorica della politica versus tecnocrazia, a cui non credo, ma lavorare per una politica davvero al servizio del Paese in un quadro difficile". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Altra grande responsabilità è riscattare la. Rivendico con orgoglio quanto abbiano fatto in questi anni perché le nostre scelte hanno contribuito a salvare il, a partire dalla gestione della pandemia e dal Pnrr". Così Enricoall'assemblea dei grandi elettori Pd. "Dobbiamo completare questodella: che vuol dire non banalmente cedere alla retorica dellaversus tecnocrazia, a cui non credo, ma lavorare per unaaldelin un quadro difficile".

