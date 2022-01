Quirinale, Letta: “Serve nome condiviso, evitiamo di bruciare candidati” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo di fronte un anno in cui ci saranno passaggi fondamentali. C’è uno sfasamento tra le forze in Parlamento e le forze politiche del Paese. Mai così, se non nel ’92-’94. Ecco perché abbiamo messo in campo una proposta di patto politico per arrivare all’ultima fase della legislatura e darle energia politica positiva”. Lo ha detto Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori Pd. “Un patto che tenga insieme l’elezione del Presidente della Repubblica, l’azione dell’esecutivo e quelle riforme che si possono fare in 14 mesi, a partire dalla riforma dei regolamenti parlamentari per combattere il trasformismo”, ha spiegato il leader del Pd. “Ora – ha detto – c’è bisogno di un nome condiviso. Nei prossimi giorni dobbiamo mettere in campo tutta l’iniziativa politica per arrivare al profilo di una personalità super ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo di fronte un anno in cui ci saranno passaggi fondamentali. C’è uno sfasamento tra le forze in Parlamento e le forze politiche del Paese. Mai così, se non nel ’92-’94. Ecco perché abbiamo messo in campo una proposta di patto politico per arrivare all’ultima fase della legislatura e darle energia politica positiva”. Lo ha detto Enricoall’assemblea dei grandi elettori Pd. “Un patto che tenga insieme l’elezione del Presidente della Repubblica, l’azione dell’esecutivo e quelle riforme che si possono fare in 14 mesi, a partire dalla riforma dei regolamenti parlamentari per combattere il trasformismo”, ha spiegato il leader del Pd. “Ora – ha detto – c’è bisogno di un. Nei prossimi giorni dobbiamo mettere in campo tutta l’iniziativa politica per arrivare al profilo di una personalità super ...

