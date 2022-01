Quirinale: la giornata di Mattarella a Palermo, tra messa e scatoloni per il trasloco/Adnkronos (2) (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) - Poi, a mezzogiorno, il ritorno a casa per il pranzo domenicale. E qui, nell'appartamento al sesto piano di via Libertà, è rimasto fino a sera, il Capo dello Stato, impegnato a preparare gli scatoloni da portare a Roma, nella sua nuova casa, presa in affitto alcuni mesi fa. Ad aiutarlo il suo fedele collaboratore domestico e i due figli, venuti apposta da Roma per dargli una mano. E sarà proprio a casa, domani, a seguire i primi scrutini per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Solo in caso di elezione a primo turno, ipotesi alquanto improbabile, tornerà in serata a Roma a bordo dell'aereo di Stato. Mattarella resterà a Palermo fino a martedì per fare ritorno al Palazzo del Quirinale e sistemare le ultime cose prima del trasloco nel nuovo appartamento, vicino a quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) () - Poi, a mezzogiorno, il ritorno a casa per il pranzo domenicale. E qui, nell'appartamento al sesto piano di via Libertà, è rimasto fino a sera, il Capo dello Stato, impegnato a preparare glida portare a Roma, nella sua nuova casa, presa in affitto alcuni mesi fa. Ad aiutarlo il suo fedele collaboratore domestico e i due figli, venuti apposta da Roma per dargli una mano. E sarà proprio a casa, domani, a seguire i primi scrutini per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Solo in caso di elezione a primo turno, ipotesi alquanto improbabile, tornerà in serata a Roma a bordo dell'aereo di Stato.resterà afino a martedì per fare ritorno al Palazzo dele sistemare le ultime cose prima delnel nuovo appartamento, vicino a quello ...

