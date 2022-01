Quirinale, Berlusconi molla e dice no a Draghi. Il centrodestra: pronti altri nomi (Di domenica 23 gennaio 2022) Tensione e colpi di scena, alla fine il Cavaliere viene convinto a rinunciare: "Però avevo i numeri" di ANTONELLA COPPARI Approfondimento LO SPECIALE Quirinale Articolo Veti sul premier, a due giorni ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Tensione e colpi di scena, alla fine il Cavaliere viene convinto a rinunciare: "Però avevo i numeri" di ANTONELLA COPPARI Approfondimento LO SPECIALEArticolo Veti sul premier, a due giorni ...

Advertising

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - peterkama : ieri DRAGHI era in giro con il suo Bracco... ma la giornata a parte il ritiro di berlusconi non e' stata poi così bella per lui #Quirinale - Profilo3Marco : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? #Berlusconi ha deciso: cosa farà per il #Quirinale. Lo ha comunicato pochi istanti fa ?? -