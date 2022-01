Napoli, polizia sequestra aree abusive a Mezzocannone (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle ultime 48 ore è stata attivata una estesa azione di controllo da parte della polizia Municipale a Napoli finalizzata al ripristino della legalità ed alla verifica dell’uso degli spazi pubblici in alcune zone del territorio cittadino. In particolare gli agenti della unità operativa Avvocata unitamente agli agenti della unità operativa Vomero sono intervenuti in via Mezzocannone. È stato accertato – riferisce la polizia Municipale – che i titolari delle attività di bar e ristorazione avevano occupato la sede stradale con il posizionamento di pedane con barriere in acciaio – tipo ringhiere – su tre lati dove erano stati installati tavoli, sedie ed ombrelloni al servizio dei clienti delle attività. I titolari delle attività erano già stati in precedenza sanzionati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nelle ultime 48 ore è stata attivata una estesa azione di controllo da parte dellaMunicipale afinalizzata al ripristino della legalità ed alla verifica dell’uso degli spazi pubblici in alcune zone del territorio cittadino. In particolare gli agenti della unità operativa Avvocata unitamente agli agenti della unità operativa Vomero sono intervenuti in via. È stato accertato – riferisce laMunicipale – che i titolari delle attività di bar e ristorazione avevano occupato la sede stradale con il posizionamento di pedane con barriere in acciaio – tipo ringhiere – su tre lati dove erano stati installati tavoli, sedie ed ombrelloni al servizio dei clienti delle attività. I titolari delle attività erano già stati in precedenza sanzionati ...

