Napoli | beffa Tagliafico | l’argentino vuole solo il Barcellona

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nicolaspreferisce ilal. La decisione dell’esterno argentino, che ha spiazzato il club azzurro Come riferito da Fabrizio Romano, Nicolasè sempre più lontano dal diventare un giocatore del, infatti,solamente ile sta spingendo per concretizzare questo trasferimento il prima possibile. I blaugrana, per il giocatore, sono infatti considerati la grande opportunità della sua carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nicolas Tagliafico preferisce il Barcellona al Napoli. La decisione dell'esterno argentino, che ha spiazzato il club azzurro Come riferito da Fabrizio Romano, Nicolas Tagliafico è sempre più lontano dal diventare un giocatore del Napoli. L'argentino vuole solamente il Barcellona e sta spingendo per concretizzare questo trasferimento il prima possibile. I blaugrana, per il giocatore, sono infatti considerati la grande opportunità della sua carriera.