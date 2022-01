Mattarella | applauso dei cittadini all’uscita di casa – Video

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergiodella sua abitazione a Palermo, è stato salutato da un lungodi un gruppo diche si sono fermati sul marciapiedi davanti alla suo condominio. Un uomo gli ha gridato ‘contiamo su di lei’, un altro gli ha detto ‘Presidente faccia pulire la città’.è poi arrivato alla Legione dei Carabinieri di Sicilia accompagnato dai figli Laura e Bernardo, dove assisterà nella Chiesetta sella Maddalena alla messa che sarà officiata da don Salvatore Falzone, il Cappellano militare. Ad accoglierlo è stato il Generale Rosario Castello, comandante regionale dei Carabinieri Sicilia. La messa si celebra in forma privata. L'articolo proviene da Italia Sera.

