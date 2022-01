Advertising

monrealeatoday : Lutto a Monreale, si è spento Giovanni Di Verde - - zazoomblog : Lutto a Monreale si è spento Nenè Badagliacca storico dipendente comunale - #Lutto #Monreale #spento #Badagliacca - infoitestero : Lutto a Monreale, si è spento Nenè Badagliacca, storico dipendente comunale - monrealeatoday : Lutto a Monreale, si è spento Nenè Badagliacca, storico dipendente comunale - -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Monreale

MonrealeLive

"A nome mio e di tutta la Marathonporgo le più sentite condoglianze alla Famiglia Sutera e alla ASD Amatori Palermo per la perdita del grande PRESIDENTE e AMICO Pino", scrivono Martina e ...per la morte il nonno Totò Matranga, 85 anni, conosciuto come l'ultimo cantastorie della città. L'ultimo cantastorie diL'uomo è morto dopo una lunga malattia. È definito l'...Dopo mesi di mancati interventi, qualcuno ha preferito rischiare la sorte, rimuovendo i blocchi di cemento, per passare lo stesso dalla strada, unica via d’accesso a Belmonte Mezzagno. The post Frana ...Il mondo dell'atletica leggera siciliana ed il mondo dello sport piangono Pino Sutera, scomparso stamattina per il Covid. Aveva 85 anni.